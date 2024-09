Robert C. Castel: Van félnivalója a Hezbollah-robbantásokkal hírbe hozott magyar cégvezetőnek

„Minderre azért volt szükség, mert azt vették észre a terrorszervezetnél, hogy

aki mobiltelefont, laptopot, egyéb modern eszközt használ, annak »drámaian lecsökken az élettartama«”

– magyarázta Castel –, az izraeli hadsereg lekapcsolta őket.

A megoldás az volt, hogy a Hezbollah kapkodva beszerzett egy tajvani gyártótól több ezer csipogót, bízva abban, hogy a régebbi technológia védettebb az izraeli szolgálatokkal szemben.

A zuglói terroristaölő csipogó meséje

Castel ezt a kérdést két irányból közelítette meg.

Egyfelől: nem is egyféle csipogót használtak a terrorszervezetnél, hanem négyet, így az sem biztos, hogy az volt a hekkelt eszköz; vagy a hekkelt eszközök között volt az, amire most Magyarország kapcsán mutogatnak.

Másrészt, és ez a fontosabb, ha egyáltalán az a csomag volt érintett, amit összefüggésbe hoztak Magyarországgal, a teljes ellátási láncban csak egy láncszem volt a zuglói székhelyű cég,

előtte és utána is „belepiszkálhattak a csipogókba”.

Tehát az sem tudható, ha egyáltalán tényleg Magyarországon került bele a robbanóanyag a csipogókba, vajon szándékosan szerelték be azt Zuglóban, vagy éppenséggel ők is rendeltek valahonnan egy csomó alkatrészt, amikbe már ekkor beépítették – esetleg utóbb hekkelték meg a csipogókat, vagy cserélték ki az egész szállítmányt valahol – sorolta a lehetőségeket a szakértő.

A helyzet sokkal bonyolultabb, mint ami sokak fejében élhet, vagyis hogy a Hezbollah megrendelt volna több ezer eszközt Tajvanban, majd a Moszad közbenjárására azt Magyarországon egy zuglói sufniban meghekkelték volna.

És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy lehet dezinformáció is, ami a The New York Times nyomán elterjedt a sajtóban, mármint hogy itt szerelték össze a csipogókat, Magyarországon. Hiszen a tajvani cég sem mutatott fel erre bizonyítékot a vádakon túl.