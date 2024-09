Gondolta volna? Elképesztő mennyiségben veszi még a Nyugat az orosz olajból készült üzemanyagot

Nyitókép: Jonathan Raa / NurPhoto / AFP

Mint az a Világgazdaság cikkéből kiderül, egy új elemzés szerint bármennyire is betiltották az orosz olajimportot, egy kiskapu segítségével a Moszkvával szemben elhelyezkedő országok mégis egyre többet költenek az olcsó, továbbra is orosz olajból előállított üzemanyagra. A Reuters úgy fogalmazott a témában, hogy „a nyugati országok az év első felében mintegy kétmilliárd dollárért vásároltak orosz olajból előállított üzemanyagot a Politico cikke szerint, vagyis ennyivel finanszírozták Vlagyimir Putyin Ukrajnában harcoló katonáit.”

Sőt, a Reuters szerint India eleve kitart az orosz olaj mellett, mert az olcsóbb.

Mint ahogy azt a Center for Research on Energy and Clean Air (Energia- és Tisztalevegő-kutató Központ), valamint a Center for the Study of Democracy (Demokráciakutató Központ) kedden közzétett elemzése mutatta, az orosz kőolajból az elmúlt hónapokban három törökországi finomítótól vásároltak nyugaton.