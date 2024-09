Elképesztő: Brüsszel 9 millió eurót adott a németeknek a migránsok kitoloncolását akadályozó akcióra

A „Handbook Germany: Together” (Németország Kézikönyve: Együtt – HBGT) néven is ismert projekt az Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) német programjának „Specifikus Célkitűzés 2” (Integráció és Jogi Migráció) keretében kapott pénzt.

A Bizottság hozzájárulása 8 948 086,56 euró volt, a projekt időtartama pedig 2023. január 1-től 2025. december 31-ig tart.

A szóvivő hangsúlyozta, a Bizottság nem járult hozzá, és nem is támogatta a „Németország Kézikönyve” weboldal tartalmát.