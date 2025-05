Szabályok és kivételek – a Helyesírás című kötetről

Az élet bármely területéről is essék szó, elmondható, hogy ambivalens viszony fűz minket a szabályokhoz. Egyszerre érzékelhetjük úgy, hogy megkötnek s korlátoznak minket, illetve úgy, hogy a mindennapokban való biztonságos eligazodáshoz szükségünk van az előírások valamiféle világosan meghatározott rendszerére. Ez a (látszólagos) ellentmondás különösen érvényes a társadalmi lét olyan sajátos képződményére, mint a nyelvre és azon belül is az írott nyelvre. Utóbbit tekintve magától értetődő a szabályozottság és az egyeztetett normák kitüntetett szerepe.

Közismert, hogy a magyarul írók számára az éppen aktuális akadémiai helyesírási szabályzat tartalmazza a legfontosabb regulákat, ahogy azt is tudjuk, hogy még a vonatkozó dokumentum ismeretében is gyakorta felmerülnek olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban még az írásbeli szövegeket rendszeresen alkotó egyén is elbizonytalanodhat. Éppen ezért nyugodtan kijelenthető, hogy az Osiris Kiadó hiánypótló feladatot vállalt fel, amikor úgy döntött, hogy 2004 után ismét kiadja a Helyesírás című művet. A Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila szerkesztésében megjelent kézikönyv sokrétű célt tűz ki és valósít meg, ugyanis nem pusztán ismerteti az érvényben lévő helyesírási szabályzatot, hanem magyarázza, értelmezi és példákkal illusztrálja is az abban foglaltakat. Ennek megfelelően a szóban forgó kiadvány két részből áll:

egy szabálymagyarázó-tanácsadó egységből, valamint egy, a hétköznapokban remekül használható szótári fejezetből.

A több mint két évtized után megújított formában könyvesboltokba került kötet természetesen magában foglalja azokat a módosításokat, amelyeket a 2015 óta érvényes, A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása vezetett be. A szerkesztők emellett – a nyelvhasználat organikus változására reflektálva – tudatosan törekedtek a hatályos helyesírási kodifikációban nem fellelhető, ám a köznyelvi vagy szakmai nyelvhasználatban időről időre felbukkanó újszerű nyelvi jelenségek rendszerezett bemutatására.

A vállalkozás grandiozitását már pusztán a számok is világosan jelzik: a közel 1600 oldalas kézikönyvben 48 861 szócikk s bennük 222 508 szó, szóalak, kifejezés és tulajdonnév található, melyekhez 13 615 elválasztási és 5143 kifejezési minta, valamint 103 897 utaló társul. A hangsúlyozottan nem folyamatos olvasásra, hanem egy-egy konkrét helyzetben felmerülő helyesírási probléma tisztázására szánt kötet erénye áttekinthető szerkezete és logikus felépítése, nagymértékben könnyítve a kiadványt rutinszerűen használók dolgát. Nem kérdés tehát, hogy e vaskos mű hasznos társa lesz mindazoknak, akiknek kézzel írott vagy digitális szövegeket alkotva időnként jól jönne némi iránymutatás a helyesírási szabályok nem oly könnyen kiismerhető útvesztőjében.

A szerző a Mathias Corvinus Collegium kutatótanára

Nyitókép: Osiris Kiadó