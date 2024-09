Elege lett a német liberális lapnak az AfD elszigeteléséből

Nyitókép: Andreas Arnold /dpa Picture-Alliance via AFP

Kimondta Ulf Poschardt, a német liberális Die Welt tekintélyes főszerkesztője:

véget kell vetni a „tűzfal-politikának”, amellyel az egyre népszerűbb bevándorlásellenes jobboldali Alternatíva Németországnak pártot (AfD) kizárják bármiféle kormányzati pozícióból.

Poschardt publicisztikájában úgy fogalmazott: ettől valójában az AfD-s keménymag is fél, akik szerint „a CDU-t meg kell semmisíteni, az AfD melonizálódása pedig nem történhet meg, ez árulás lenne”. Úgy látja, sok AfD-s „semmitől sem fél jobban, mint a reálpolitikától, és intellektuálisan jóleső radikális nemzeti idillbe menekülnek, amelynek csak akkor lesz valamiféle relevanciája, ha a párt abszolút többséget kap”, amire nem igazán látszik esély. Egyetlen esetben látja lehetségesnek, hogy az AfD átlépje az 50 százalékot:

ha a mostani német kormány és az azt követő, feltehetőleg a jobbközép CDU által vezetett kormány „a migráció és a gazdaság tekintetében, valamint természetesen az esztelen kultúrharc leépítésében kudarcot vallanak”.

Poschardt nem finomkodik: szerinte „ostobaság”, hogy a jobboldallal szembeni tűzfal ma a CDU kampánytémája, miközben az AfD maga is az áldozatszerepben tetszeleg ahelyett, hogy a tűzfal tartalmi okaira koncentrálna. Ez Poschardt szerint megmutatja, „milyen vékony a párt intellektuális tartalma”,

mennyire nincs semmilyen stratégiájuk az üres proteszten kívül, és hogy „milyen messze vannak az európai jobboldal elővédjétől, akik Melonitól Wildersig valódi taktikával jutottak hatalomközelbe”.

Az AfD szerinte az elmúlt hetekben a tűzfalat még magasabbra építette, mint amilyen már amúgy is volt; s a főszerkesztő szerint „a férfias tér patrióta mélységeiből a kemény fiúknak azt a kérdést is fel kell tenniük maguknak, hogy oldalválasztékos-bomberdzsekis férfiasságukat hogyan is kellene valójában komolyan venni”. Úgy látja: „a választóknak, legalábbis a felnőtteknek tudniuk kell, hogy ez a párt sosem lesz koalícióképes” egészen