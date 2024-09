Egyelőre ne számítsunk háborúra a Távol-Keleten – kutató a Mandinernek

Fotó: A tajvani védelmi minisztérium 2023. április 9-én készült felvétele tajvani katonákról, amint egy légvédelmi üteget kezelnek Tajpej külvárosában (forrás: Handout / Taiwan's Ministry of National Defense / AFP)

Fokozódik a feszültség Kína, illetve az amerikai-japán szövetség között. Hogyan látja, hogyan alakulhat ez a kapcsolat a közeljövőben?

Japán szorult helyzetben van. Együtt kell élnie Kínával, de ugyanakkor védekeznie kell az ellen is, amit a térség számos országa a kínai hegemóniára való törekvésnek lát,

és ami ez a független politikai rendszer, a biztonság, a gazdasági kényszer, az emberi jogok és a sajtószabadság szempontjából jelent. Hongkong jelenét úgy látják, mint a kínai uralom alatt álló lehetséges jövőjüket. Japán ezt az amerikai-japán szövetség megerősítésével teszi, de Japán nem „zéróösszegű” megközelítést alkalmaz. Ami Kínát illeti, 2022-ben Japán több mint 380 milliárd dollár értékben kereskedett Kínával. Ez egy olyan kétoldalú kereskedelmi kapcsolat, amely nagyjából egyenrangú és mindkét ország számára előnyös. Ennek eredményeképpen Japán a Kínával való kapcsolatát illetően néha együttműködik, néha ellenáll, néha elrettent. Ahogy a jövőben figyeljük e háromoldalú kapcsolat alakulását, azt fogjuk látni, hogy Japán tovább erősíti az elrettentő képességet, amelyet az USA-val, de a régió más partnereivel, például Dél-Koreával és Ausztráliával együttműködve is szeretne elérni Kínával szemben. Ugyanakkor Japán a regionális átfogó gazdasági partnerségen (RCEP) keresztül továbbra is együttműködik Kínával a környezetvédelmi kérdések, a diákcserék és a regionális problémamegoldás terén, beleértve a Koreai-félsziget denuklearizációját is. A rugalmassági oldalon, a gazdasági kényszer, az ellátási láncok fegyverré válásának vagy az ásványi erőforrások, például a ritkaföldfémek monopolizálásának elkerülése érdekében Japán továbbra is célzottan sokszínűsíti az ellátási láncokat és a Kínában végrehajtott beruházásait Délkelet-Ázsia, India és Közép-Európa, köztük Magyarország felé. Ennek hátterében a Kínával szembeni növekvő geopolitikai feszültségek is állnak.