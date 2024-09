Donald Trump élesen bírálta Volodimir Zelenszkij amerikai látogatását, és nem fog találkozni vele

Nyitókép: Mandel Ngan / AFP

Növekszik a feszültség a Republikánus Párt és Volodimir Zelenszkij között, ami hatással lehet az ukrán elnök Joe Bidennel tervezett találkozójára is – számolt be a BBC. Donald Trump és a Republikánus Párt élesen bírálta Zelenszkijt, aki az USA-ban indított körutat, mivel szerintük ezzel a demokratákat támogatja.

Az ukrán elnök vasárnap érkezett meg New Yorkba, és azóta azon dolgozik, hogy meggyőzze az amerikai vezetést Ukrajna támogatásának növeléséről. Eközben az orosz hadsereg tovább nyomul Kelet-Ukrajnában, és Zelenszkij szerint az ukrán atomerőművek is veszélyben lehetnek. Zelenszkij csütörtökön Washingtonban találkozik Bidennel és Kamala Harrissel, és ekkor mutatja be a háború lezárására vonatkozó „győzelmi tervet”.

Az USA-beli körútja során Zelenszkij elsőként a pennsylvaniai Scrantonba látogatott, ahol Ukrajna számára fontos lőszereket gyártanak. Scranton egyben Joe Biden szülővárosa is, és Pennsylvania fontos választói állam, amely mindkét elnökjelölt számára kiemelt figyelmet élvez.

A lőszergyár meglátogatása után Donald Trump, a Republikánus Párt elnökjelöltje kritikával illette Zelenszkijt, mondván, ezzel a demokratákat segíti, és ez a gesztus a választásokba való beavatkozásnak minősül. Trump szerint Zelenszkij nem hajlandó kompromisszumra a béke érdekében.

Mike Johnson, az amerikai képviselőház republikánus elnöke szintén megszólalt, és Ukrajna washingtoni nagykövetének azonnali menesztését követelte. Trump kampányának egyik tisztségviselője pedig kijelentette, hogy Trump nem fog találkozni Zelenszkijjel az ukrán elnök amerikai látogatása során, bár korábban szó volt egy esetleges találkozóról.

Csütörtökön Joe Biden bejelentette, hogy az USA 7,9 milliárd dollár értékű katonai segélyt nyújt Ukrajnának, ami egy 61 milliárd dolláros támogatási csomag része. Ez a segítség Patriot rakétákat és nagy hatótávolságú lőszereket is tartalmaz. Zelenszkij az ENSZ közgyűlésén is részt vett, ahol hangsúlyozta, hogy a nyugati országoknak egyesíteniük kell erejüket a háború lezárása érdekében.