Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala

„A német tartományok üzentek Brüsszelnek és Berlinnek: no migration, no gender, no war. A mai napon lezajlott német tartományi választás politikai földrengést okozott. A Németországot háborúpárti, migrációpárti és genderpárti koalícióban kormányzó erők összesen kaptak 15 százalékot. Mindenki más a változásra szavazott.

A németek is látják, hogy az európai politika megváltozott: nincs jobb- és baloldal többé, csak azok az erők, akik a nemzeti érdekek mellett harcolnak, és azok, akik idegen érdekek kiszolgálói.”

***