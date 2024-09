Eső után köpönyeg? Már a német elnök is migráció visszaszorítását szorgalmazza

Az elmúlt napokban Olaf Scholz kormánya új korlátozásokat vezetett be a fegyverhasználattal kapcsolatban, valamint további intézkedéseket ígért a kitoloncolások megkönnyítésére. Pénteken már meg is kezdődött a bűncselekményeket elkövető afgán állampolgárok visszatoloncolása hazájukba. Scholz kijelentette, hogy Németországnak tanulnia kell a solingeni támadásból, ezzel tartoznak az áldozatoknak és hozzátartozóiknak is.