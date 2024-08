Tragédia egy horvát szigeten: Lezuhant egy komp rámpája, hárman meghaltak

Nyitókép: STEPHANE FRANCES / ONLY WORLD / Only France via AFP

Vasárnap délután súlyos baleset történt Horvátországban, a magyar turisták körében is népszerű Lošinj szigeten. A Mali Lošinj kikötőjében egy komp felvezető rámpája ugyanis leszakadt, és maga alá temette a rajta dolgozó matrózokat. A baleset következtében hárman az életüket vesztették – írta meg az IndexHR.

A tragédia a Lastovo nevű hajón történt, amely az elmúlt évtizedekben főként Split környékén közlekedett. A hajó 72,7 méter hosszú és 13,7 méter széles. A felelős megállapítása érdekében a helyi rendőrség vizsgálatot indított.

Forrás: Sandro Puncet / CROPIX

A horvát média értesülései szerint a komp vasárnap 15:10-kor érkezett Zadarból. Miután kirakta az utasokat és az autókat, 16:30-kor kellett volna visszaindulnia Zadarba. Azonba a meghibásodott rámpa miatt nem tudtak elindulni. A fedélzeten dolgozok ellenőrizni és javítani próbálták a rámpát, amikor az leszakadt és megtörtént a tragédia.

A lezuhanó rámpa súlya legalább tíz tonna volt.

A balesetet szenvedett negyedik matróz jelenleg is kórházban van, az állapotáról egyelőre nincs bővebb információ.

***