„Pokolba” került a brit kormányfő a Politico szerint

Starmer előre tudta, hogy ha miniszterelnök lesz, egy hatalmas nyomás alatt álló infrastruktúrát örököl. Különösen éles ez a helyzet a börtönök esetében, ahol több szervezet, köztük a Prison Governors’ Association is figyelmeztetett a túlzsúfoltság veszélyeire. Az új kormány különleges intézkedéseket jelentett be a zavargások csillapítására, beleértve 500 új börtönhelyet és a bíróságok kapacitásának bővítését, de ezek az erőfeszítések nehézségekbe ütközhetnek, mivel a bírósági szakszervezet tagjai már most is maximális kapacitással dolgoznak.