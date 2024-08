Orbán és Fico pártjára állt a német politika nagy öregje

Arról a narratíváról, hogy az ukrán-orosz háború kizárólag Putyin háborúja volna, szintén kritikusan fogalmazott: szerinte az orosz cél itt valójában az volt, hogy „egyszer rendesen az asztalra csapjanak, és azt mondják, hogy igenis komolyan gondoljuk a dolgot, tessék velünk tárgyalni”. Azaz az orosz cél nem további területek megszerzése volt, hanem az ország biztonságának növelése. Hozzátette:

ha orosz illetékes lenne, benne is felmerülnének kérdések azzal kapcsolatban, hogy „miért élik meg majdnem harminc éve azt, hogy a NATO fegyverzete és személyzete egyre közelebb húzódik a határukhoz”,

hiszen itt valójában politikai és katonai értelemben vett expanzió nem keletről nyugatra, hanem nyugatról keletre történt.

Verheugen hosszan érvelt azon narratívával szemben is, mely szerint Putyin nem kíván tárgyalni, más céljai vannak. Úgy látja: „Ez az egyik legveszélyesebb hamis tanúság mind közül”, hiszen volt 2021 végén orosz tárgyalási ajánlat az asztalon, amelyet a NATO-főtitkár akkor teljes természetességgel elutasított, majd megtörténtek az isztambuli béketárgyalások is, amelyek „azzal szemben, ahogyan ezt nekünk leírják, igenis eredményre vezettek”, s Oroszország hajlandónak mutatkozott elfogadni egy olyan megoldást, melyben Ukrajna semlegességéért cserébe visszaad területeket, bár a Krím kérdése ebben a fordulóban is nyitva maradt.

Ukrajna nyugati nyomásra kihátrált ezekből a tárgyalásokból, ami mélységesen sajnálatos”

– fogalmaz Verheugen, aki hozzáteszi azt is, hogy a nyugati vezetők egészen addig sürgették a háború diplomáciai megoldását, amíg Joe Biden amerikai elnök varsói beszédében el nem mondta, hogy Putyinnal nem lehet tárgyalni. „Ez a rezsimváltási igény az amerikai politikában időközben igencsak szomorú eredményeket produkált” – mondta Verheugen, megjegyezve, hogy az amerikai demokráciaexportnak gyakran áldozatául estek „egyértelműen demokratikusan legitim kormányok is, amelyek bármilyen okból kifolyólag zavarták a birodalom köreit”.