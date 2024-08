Indulatos román elnökválasztás: Orbánnal való „barátsága” miatt vették elő a román kormányfőt

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Röviddel azután, hogy Marcel Ciolacu román miniszterelnök hivatalosan bejelentette, hogy indul a novemberi elnökválasztáson, máris éles támadások célkeresztjébe került, amelyek során politikai ellenfelei a magyarkártyát is elővették – számolt be a Magyar Nemzet. Adrian Cozma, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egyik ismert parlamenti képviselője, egy bukaresti hírtelevízióban támadta a kormányfőt. Cozma negatívumként említette Ciolacu és a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor közötti „barátságot”.

A PNL politikusa szerint Ciolacu és Orbán Viktor barátsága azért is problémás, mert a román kormányfő többször is tárgyalt Orbánnal, de sosem ítélte el a magyar miniszterelnök Tusnádfürdőn elhangzott, vitatott beszédeit. Tovább fokozva a helyzetet, Cozma azt is kijelentette, hogy

Orbán „közismerten” jó kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével, és így – logikája szerint – Ciolacu közvetetten az orosz vezetőt is elfogadja partnerként.

A PNL képviselője kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miről tárgyalhatott Ciolacu Orbánnal, és milyen „Romániát érintő vállalásokat” tehetett a magyar kormányfő felé. Ezzel próbálta aláásni a szociáldemokrata politikus hitelességét és hűségét a román érdekek iránt, miközben sugallta, hogy Ciolacu hajlandó kompromisszumokra az ország szuverenitásának kárára.

Kelemen Hunor is reagált

A kialakult helyzetre reagált Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is. Kelemen szerint Ciolacu bejelentése nem volt váratlan, és biztos abban, hogy a szociáldemokrata pártelnök bejut a választások második fordulójába. Kelemen előrejelzése szerint Ciolacu ellenfele Elena Lasconi, az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetője lehet.

Kelemen Hunor úgy véli, hogy Lasconi meglepetést okozhat a 2024-es választásokon, mivel rendelkezik a szükséges emberi és belső erőforrásokkal ahhoz, hogy a második helyen végezzen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a politikai helyzet folyamatosan változik, így az eredmények még nem biztosak. Kelemen arról is beszámolt, hogy az RMDSZ szeptember 6-án nevezi meg saját államfőjelöltjét.