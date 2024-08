Így talált egymásra Elon Musk és Donald Trump

Nyitókép: Donald Trump és Elon Musk portréja az AFP kollázsában / fotó: Jim WATSON, Odd ANDERSEN / AFP

Sokan várják a nagy durranást: Donald Trump lesz Elon Musk vendége egy beszélgetésre, amelynek sugárzását sejtelmesen csak hétfő estére várnak Musk X-oldalán. A BBC az alkalomból felidézte a két véleményformáló rövid, de zajos kapcsolatát, annak változó előjelű szakaszait.

Mint írják, ez a viszony „nem volt szerelem első látásra", sőt, eleinte kifejezetten nem kedvelték egymást.

2022 júliusában azt írta Musk Trumpról, hogy „nem utálja ezt az embert”, de

szerinte ideje lenne már, ha Trump fogná a kalapját, és lelépne az amerikai közéletből.

A volt elnök erre egy rövid, kissé trágár odaköpéssel felelt, egyszerűen lehazugozta a Tesla és a Space X alapítóját, amiért szerinte átverte azzal kapcsolatban, hogy kire voksolt a 2020-as elnökválasztáson.

Ezt követően egy alaszkai nagygyűlésen Trumo leszögezte, „Elon nem fogja megvenni a Twittert", de néhány hónappal később mégis övé lett a vállalkozás, ráadásul jelezte: Trump helyett Ron DeSantist támogatja, és a floridai kormányzó elnökválasztási kampányát jelzésértékűen éppen a Twitter-en indította el.

Az elmúlt néhány hónapban azonban

Musk és Trump kapcsolata normalizálódott, sőt, mintha egymásra találtak volna.

A brit közszolgálati csatorna szerint a hétfő estére várható élő beszélgetés várhatóan egy joviális kvaterka lesz, amely mindkét fél reményei szerint nagy nézettséget, és egyúttal nagy érdeklődést generál irányukba.

Elon Musk, aki 2002-ben lett amerikai állampolgár, saját bevallása szerint a demokraták szavazója volt, az elmúlt években azonban fokozatosan Joe Biden kritikusa lett, olyannyira, hogy 2021-ben nem hívták meg a Fehér Házba az elektromos járműgyártók csúcstalálkozójára, illetve vállalatai számos szövetségi vizsgálatot kaptak a nyakukba.

Musk 2023 novemberében már azt nyilatkozta a The New York Timesnak, hogy

nem szavaz többé Bidenre, de azt nem mondta ki, hogy leszavazna-e Trumpra.

Figyelemre méltó esemény volt azonban az, hogy amint átvette tulajdonosként a Twittert, Trump fiókját feloldotta a korlátozás alól. Emellett Trump kampánytémáit ő is alapvető fontosságúaknak érzi: a kormányzati cenzúra, az illegális bevándorlás és a woke számára is elsőrendű problémák. Elemzők felhívják a figyelmet, hogy ez nem mindig volt így, 2018 előtt neoliberális tartalmakat, pride-zászlót, carpe diem-jellegű üzeneteket posztolgatott, ma már szinte visszatérő jelleggel kemény konteókat is.