Hoppá: most a maszkviselést tiltják

A nyitókép illusztráció. Fotó: Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Bűnmegelőzési céllal betiltották a közterületi maszkviselést a New York várossal szomszédos Nassau megyében szerdai hatállyal. A jogszabály Bruce Blakemannek, a megyei közigazgatás vezetőjének aláírásával lépett hatályba, aki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a tilalom célja nem az ártatlan emberek életének megnehezítése. Közölte, hogy a jogszabály betartatására a rendőrséget felkészítik.

A republikánus párti helyi politikus azzal érvelt, hogy a közelmúltbeli elfajult New York-i egyetemi tüntetések résztvevői közül sokan, akik antiszemita és erőszakos módon viselkedtek, maszkkal takarták el az arcukat.

A rendeletet előterjesztő helyi képviselő, Mazi Pilip arról beszélt, hogy az elsődleges cél azok kiszűrése, akik kárt akarnak okozni, de eltakarják az arcukat, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. Howard Kopel szintén helyi képviselő augusztus elején úgy nyilatkozott, hogy az intézkedés válasz a közelmúltban történt antiszemita megnyilvánulásokra, amelyek az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet közötti háború kirobbanása miatti tüntetéseken voltak tapasztalhatók.

A Nassau megye önkormányzatában kisebbségben lévő demokrata pártiak ellenzik az intézkedést, vezetőjük Delia DeRiggi-Whitton politikai színjátéknak nevezte a helyi jogszabály hatályba léptetését. A New York-i Polgárjogi Szövetség a szólásszabadság megsértésének tartja a maszkviselési tilalmat. A tervek szerint a vallási és egészségügyi okok kivételt jelentenek a maszkviselési tilalom alól. Patrik Ryder megyei rendőrparancsnok azt mondta, hogy a hatóság emberei meg tudják majd különböztetni azt, aki bűnelkövetés szándékával takarja el arcát attól, aki vallási, vagy egészségügyi okokból teszi ezt. A jogszabály megsértése egy évig terjedő börtönnel és 1000 dollár pénzbírsággal büntethető. Nassau megye New York városával kelet felől érintkezik, és szomszédos New York Queens városrészével.

(MTI)