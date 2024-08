Cunami fenyeget Japánban

Nyitókép: Shuhei Yokoyama / AFP

Japán déli részén, Kjúsú és Sikoku szigetein cunami-riasztást adtak ki, miután csütörtök délután

6,9-es és 7,1-es erősségű földrengéseket jelentettek. A szökőár hullámai már elérték a déli japán partvidéket.

A Japán Meteorológiai Ügynökség figyelmeztetést adott ki a Kjúsú és Sikoku szigeteken található part menti régiókra, különösen Mijazaki és Kócsi prefektúrákra. Az NHK, Japán közszolgálati műsorszolgáltatója szerint a várható hullámok magassága elérheti az egy métert – számolt be a The New York Times.

Körülbelül fél órával később az NHK arról számolt be, hogy az első hullámok megérkeztek Mijazaki partjaira, de további hullámverés is várható. A

Japán Meteorológiai Ügynökség az egy méternél kisebb hullámok esetén is riasztást ad ki, mivel ezek elegendőek lehetnek kis hajók felborításához.

Ilyenkor az embereknek tanácsos elhagyni a part menti területeket.