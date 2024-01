Brutális videón, ahogy a földcsuszamlás házakat sodor el Japánban

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, az év első napján nagy erejű, 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Japán középső részét. A Meteorológiai Hivatal a Noko félszigeten történt földmozgás után cunamiriadót is kiadott a tengerpart mentén fekvő prefektúrákra. A fölrengésről és a cunamiról is számos elképesztő felvétel jelent meg az interneten, az alábbi, BBC által közzétett videón házakat sodor el az elképesztő erejű földcsuszamlás, miközben emberek kiabálnak tehetetlenségükben:

