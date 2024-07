Újabb információk érkeztek a magyar turistacsoportról, akik kórházba kerültek ételmérgezés miatt Romániában

Nyitókép: Dag Sundberg / Getty images

Ahogy lapunk korábban megírta, egy magyar turistacsoport ételmérgezés miatt kórházba került Romániában. Hétfőn tizenkét gyomorfájásra, hasmenésre és hányingerre panaszkodó magyarországi beteget szállítottak a helyi kórházba, ételmérgezés gyanújával. A Maszol hírportál megszólaltatta Tiponucz Tibor idegenvezetőtől, aki a magyar csoporttal volt az incidens idején.

Az idegenvezető elmondta, hogy egy időben több féle probléma is fellépett az érintett magyar turistacsoportnál.

Az érintett tizenkét személy közül kilenc esetében valóban ételmérgezésre utaló tünetek jelentek meg, egy személy elájult, egy ember a hőség miatt rosszul lett. Egy másik kirándulót pedig megcsípett a darázs.

„A többieket a kórház menedzsere hívta be az épületbe, hogy hűtött helyiségben tartózkodjanak, ahol vizet is kaptak. Emellett a főorvos elmondta, maradjanak bent az emberek megfigyelés alatt, mert úgy vélte, hogy többen is rosszul lehetnek, de szerencsére ez nem így lett” – tette hozzá Tiponucz Tibor, aki egyúttal cáfolta azt az értesülést, hogy negyvenhét ember került volna kórházba.

A magyar nyaralók azután lettek rosszul, hogy ettek a herkulesfürdői panzióban. A kórház vezetősége az eset kapcsán a szabadnapos orvosokat is behívta, hogy minden beteget el tudjanak látni. A turistákat már ki is engedték a kórházból, és visszatértek a vendégházba, ahol megszálltak.