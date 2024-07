Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, hány genderfluid él a Saar-vidéken? – Íme a német népszámlálás első adatai, jó szórakozást kívánunk!

(A nyitóképen: Sven Lehmann német „queerügyi kormánybiztos”; fotó: CHRISTOPH SOEDER / AFP)

Megint okosabbak lettünk eggyel: jókora késéssel bár, de megjelentek a 2022-es németországi népszámlálás első eredményei,

egészen konkrét és egyben brutálisan őszinte számadatokkal.

Merthogy abban az országban, ahol 2018 óta hivatalosan is lehet bárki „harmadik nemű”, és ahol még a parókiai hírlevelek zöme is csak úgy fénylik a sok kis gendercsillagtól, amelyek a se nem férfi, se nem nő polgárokat hivatottak nyelvileg látványosan reprezentálni, vajon hányan akadtak a 82 719 540 lakos közül, akik sem a „férfi”, sem a „nő” kategóriába nem sorolhatók be?

Talán bizony tízezren? Vagy csak ötezren? Netán háromezren?

Ebből 969-en jelölték meg a „diverz”, azaz „egyéb (harmadik) nem” kategóriát (0,001171 százalék), 1259-en pedig a „nincs megadva az anyakönyvben” választ (0,001522 százalék). A balos berlini Tageszeitung szerint azonban ezek „abszurdan alacsony” számok, hiszen

az egyik lobbiszervezet „saját becslése” szerint a lakosság 1,7 százaléka interszex

– úgy tűnik, ők egyelőre simán együtt tudnak élni azzal, ha a személyi igazolványukban a két nem egyike szerepel. Azt pedig már meg se tudjuk, hogy tartományokra lebontva hányan „egyéb” neműek; az „alacsony esetszám” miatt ugyanis az efféle aprólékosabb kimutatásokban az illetők akár konkrétan beazonosíthatóak is lennének –

még a végén kiderülne, hogy egy szem genderfluid él a Saar-vidéken.

A statisztikai hivatal ezért a részletes táblázatokban egyszerűen hozzácsapta azt a néhány nembinárist a férfiakhoz, illetve a nőkhöz, probléma megoldva.

A Tageszeitung ugyanakkor bizakodó, hogy az önmeghatározási törvény novemberi hatálybalépésével ugrásszerű növekedés lesz tapasztalható: ha végre nem kell majd pszichiáteri szakvélemény ahhoz, hogy Jürgen átírassa nemét nembinárisra,

mindjárt tömegesebbé fog válni a queerség, úgymond.

Igaz, annak idején a „harmadik nem” anyakönyvezésének 2018-as bevezetését is hasonló várakozások előzték meg, tízezreket érintő kisebb forradalom vizionálásával; ebből lett végül ez a 969 fő.