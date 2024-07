„Puszika Hollywood”: bevezethetik a gendersemleges Oscar-kategóriákat

Gendersemleges Oscar: nagyobb megosztottságot szülhet, mint egységet

Vannak azonban olyanok is, akik szerint ez a változás azt eredményezi, hogy két kategóriával kevesebbet nyerhetnek az előadók, ami az elszalasztott lehetőségek kockázatát jelenti. Sarah Polley színész/rendező tavaly a The New York Timesnak azt mondta, hogy mivel a férfiak és a nők között nem azonosak az iparágban a lehetőségek, a mindent átfogó kategóriák további egyenlőtlenséget

eredményezhetnek. Amit egyikünk sem akar látni, az egy olyan általános színészi kategória, ahol végül csak férfiakból álló jelöltek lesznek”

– mondta Polley.

Valójában, míg a rendezői díjak esetében nincs nemi megkülönböztetés, a nemsemleges színészi díjak a támogatók szerint előremutató döntésnek tűnhetnek. A nemek szerinti kategóriák megszüntetésének nem szándékolt következménye azonban az, hogy az átfogó szekciók kevesebb szobrocskát eredményeznek, ami csökkenti a láthatóságot. Kevesebb arra érdemes előadó kerülhet a szűkített listára, és az akadályok megszüntetése akaratlanul is erősítheti például a nők hátrányait.