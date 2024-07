Ez a közös Korányiékban és abban a szervezetben, amelynek Trump merénylője adakozott

Mint írták: „2832 közösségi mobilizátort toboroztunk, akik 210 687 beszélgetést folytattak a ritkán szavazókkal Arizonában, Georgiában, Nevadában, Ohióban, Pennsylvaniában és Wisconsinban”.

Egy ideje már démonizálják Trumpot

A Progressive Turnout Project egyik programjára, melynek neve „Állítsuk meg a republikánusokat” – amellyel tulajdonképpen Trumpot démonizálják –, külön lehet adakozni. Leírásuk szerint a program célja, hogy „Donald Trump radikális jobboldali örökségével szembeni erőfeszítéseket” támogassák vele.

Szerintük erre a programra azért van szükség, „mert a választói részvétel az, amellyel megszabadulunk a republikánusoktól és tartós változást érünk el”.

Korányiéknak Magyarország egy „csatatér”

Míg a Progressive Turnout Project maga is elismeri, hogy valójában egy kampányszervezet, amely a Demokrata Párt érdekében végez mozgósítást, a Korányi-féle Action for Democracy (A4D) saját honlapján az „aggódó polgárok” szervezetének állítja be magát. Persze, azért a tevékenységük leírása bizonyos pontokon árulkodó lehet.

„A kulcsfontosságú fővárosokban kritikus szakpolitikák mellett foglalunk állást,

hogy támogatást mozgósítsunk a demokráciapárti szereplők számára, és korlátozzuk a demokráciaellenes szereplőket abban, hogy aláássák a demokratikus intézményeket”

– írják.

Másutt úgy fogalmaznak: „A helyi ügyek globális ügyekké alakításával

az A4D a közösség erejét kihasználva fontos mozgósító kampányok finanszírozására képes, majd az erőforrásokat közvetlenül a kulcsfontosságú csatatérállamokban lévő első vonalbeli aktivistákhoz és szervezetekhez irányítja”.

Megint máshol pedig azt írják: „Egy emberközpontú digitális stratégia segítségével, valamint egyszerű, célzott és hozzáférhető elköteleződéssel kiépítjük és mozgósítjuk a demokráciapárti aktivisták online, határokon átnyúló közösségét, hogy támogassuk a demokráciák védelmének frontvonalában álló szervezeteket. Célunk, hogy megszervezzük és aktivizáljuk azokat az érintett polgárokat, akik keresik a demokráciáért folytatott globális küzdelemben való részvétel lehetőségeit”.