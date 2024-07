Nyitókép: CHRIS KLEPONIS / AFP

„Trump egy impulzív és intuitív karakter, aki ugyan szellemileg alkalmatlan egy ilyen roppant dimenziójú feladat véghezvitelére, de arra nagyon is alkalmas lehet, hogy virtuóz módon meglépje azokat a ma még szürreális világhatalmi lépéseket, amelyek e feladat megvalósításának elkezdését a következő néhány év során előkészítik.

Minden látszat ellenére tehát az amerikai birodalom legfelső elitjein belül többségbe látszik kerülni a Donald Trump fölényes győzelmét támogató vonulat, de bizonyosan »harcban állnak« az ezt ellenzők is. A bizonytalanságot tovább növeli az, hogy a harmadik világhatalmi szint, a birodalomkiválasztó főhatalom érzékelhetően még nem döntötte el, hogy ad-e egyáltalán egy utolsó történelmi esélyt az amerikai birodalmi eliteknek egy ilyen szellemi átalakulásra és ezzel a birodalmi lét folytathatóságára, vagy már egyértelműen kész a döntés, hogy Kína személyében beiktatja a hetedik világbirodalmat, ami így, először a Nyugat történelmében, nem egy nyugati nemzetállam, hanem egy rendkívül sikeresen nyugatosodott »nem-nyugati« komplexum.

Ám az is lehet, hogy ez a hatalmi szint már eldöntötte, hogy az amerikai világbirodalom összeomlásával véget ért az általa kiválasztott világbirodalmak korszaka, mit több, a nyugatias modernitás létberendezkedésének fél évezredes korszaka is, és »valami« eddig elképzelhetetlen, sőt értelmezhetetlen berendezkedés korszaka kezdődik el. Azt is okkal feltételezhetjük, hogy az amerikai világbirodalmi eliteket a birodalomkiválasztó hatalomhoz kötő kapcsolati mezőben is komoly súrlódások léptek fel, így az önmagában is belső konfliktusokkal küzdő világbirodalmi és birodalomkiválasztó hatalmi komplexum kommunikációs csatornái is konfliktusokkal terheltek.

Akárhogy is van, mint eddig is mindig, csak »követői« tudunk lenni e történéseknek, vagyis a várható történésekből, mint apró mozaikdarabokból, utólag lehetünk képesek összerakni e hatalmi szintek konfliktusainak lényegét.”