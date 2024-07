A szuverenisták újraszerveződése

Június 30-án Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán úgy fogalmazott: vigyázó szemünket Párizsra és Bécsre vessük. Mindkét fővárosban olyan események történtek aznap, amelyeknek nagy szerepük van a szuverenista jobboldal újraszerveződésében, amit az Európai Néppárt (EPP) árulása tett szükségessé. Franciaországban a várakozásoknak megfelelően Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés (RN) érte el a legjobb eredményt a törvényhozási választás első fordulójában, Emmanuel Macron elnök és a baloldal hiába riogatott fasisztaveszéllyel. Az osztrák fővárosban pedig egy új európai frakció alapjait fektette le Orbán Viktor, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője és Andrej Babiš korábbi cseh kormányfő, amelynek a neve a beszédes Patrióták Európáért.

Az EPP árulása az utóbbi hetekben ha meglepetést nem szerzett is, mindenképp megnehezítette a jobboldal következő ötéves munkáját, hiszen minden uniós vezetői pozícióba háborúpárti, korrupt embereket ültettek. Ezzel próbálták meg elejét venni annak, hogy változás következzen be a brüsszeli politikai irányvonalban. Ráadásul a szuverenista jobboldal sem tudott megegyezni és egy közös frakciót létrehozni, ámbár az sem elhanyagolható tény, hogy a több frakció több megszólalási lehetőséget, pozíciót és támogatást jelent. Különben miért ne hozna létre a globalista, liberális oldal is egyetlen nagy frakciót a kommunistáktól az Európai Néppártig?