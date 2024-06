Túl sokat akart a Néppárt, kudarcba fulladt a brüsszeli csúcs

Nyitókép: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Mintha csak új frakciótagjukról, Magyar Péterről vettek volna példát:

az Európai Néppárt kapzsisága miatt eredménytelenül zárult a tegnap esti brüsszeli informális EU-csúcstalálkozó,

melyen a 27 tagállam elnökeinek és miniszterelnökeinek az EU vezető posztjait kellett volna elosztaniuk a következő ötéves intézményi ciklusra.

A megállapodásra jó esély is volt, hiszen már minden szépen el volt tervezve: az elmúlt hetekben Brüsszelben minden sarkon azt beszélték, hogy Ursula von der Leyen (német, néppárti, nő) marad az Európai Bizottság elnöke, Roberta Metsola (máltai, néppárti, nő) pedig folytathatja az Európai Parlament élén, António Costa, korrupciós botrányba belebukott volt portugál miniszterelnök (dél-európai, szocialista, férfi) lesz az Európai Tanács elnöke, és Kaja Kallas leköszönő észt miniszterelnök (közép-európai, liberális, nő) veszi át az univerzális megvetettségnek örvendő Josep Borrelltől a külügyi főképviselői posztot.

Így az EU-ban fontos kiegyensúlyozottságot még túl is sikerült volna teljesíteni:

klasszikus nyugat-európaiból csak egy (Von der Leyen) maradna a pályán, kapna valamit Dél- és Közép-Európa, valamint a kis országok is, 2-1-1 arányban osztozna a csúcspozíciókon a brüsszeli informális koalíciót évtizedek óta alkotó három nagy párt, és a jelenlegi 2-2-es nő-férfi arány is 3-1-re tolódna el.

A terv olyan szépnek tűnt, hogy a múlt heti G7-csúcstalálkozón Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár már szinte lezárt ügyként beszéltek a megállapodásról – csakhogy Macron a liberálisokhoz, Scholz pedig a szocialistákhoz tartozik, így egyik sem gondolt arra, hogy közbeszólhat még a Néppárt. Márpedig a Néppárt tegnap este jött, és közbeszólt.

A pártpolitikai viszonyokat tekintve Néppárt abszolút és relatív értelemben is az EP-választások nyertese: megmaradt a legnagyobb frakciónak az Európai Parlamentben, és valamelyest növelni is tudta mandátumai számát, ráadásul hirtelen az ölükbe hullott Magyarországról is egy hétfős Tisza-delegáció. Ez arra vitte őket, hogy az eleve brutális mértékben nekik kedvező felállást az európai vezetésben – az előző ciklus félidejében sikerült elcsaklizniuk a szocialistáktól az eredetileg nem nekik kiosztott EP-elnöki posztot is, így egyedül annyi csúcspozíciójuk van, mint a többieknek összesen –

tovább torzítsák a maguk javára:

a POLITICO információi szerint azt akarták, hogy az Európai Tanács elnöke a következő ötéves ciklus egyik és másik felében két különböző személy legyen, és közülük az egyik legyen néppárti. Azaz az volt az elképzelésük, hogy a ciklus egyik felében szocialista csúcsvezetője egyáltalán ne is legyen az EU-nak, s csak a liberálisokkal kelljen osztozniuk 3-1 arányban.

Ezzel rögtön sikerült is szétrobbantaniuk a fenti négyes felállás mögötti széles koalíciót:

miután a 27 tagállamból 13-at néppárti vagy (Bulgária, Ciprus és Románia esetében) Néppárthoz köthető pártfüggetlen vezető képvisel az Európai Tanácsban, ők és a két nagy tagállam, Németország és Franciaország együtt gond nélkül kiadják az új fejesek megválasztásához szükséges többséget. Minden jel szerint azonban a Néppárt igényeit utóbbi kettő már nem tudta lenyelni, német és francia áldás nélkül márpedig nincs új európai vezetés, ennyire nem erős a lengyel-svéd-finn-osztrák tengely köré csoportosuló néppárti blokk az Európai Tanácsban. Olaf Scholz nem tűrte el, hogy szocialistái teljesen kiszoruljanak az európai vezetésből a következő intézményi ciklus egyik felében,

Emmanuel Macronnak pedig az lehetett sok, hogy épp az egyetlen latin-európai – azaz „proxy-francia” – vezető nem vihette volna végig az ötéves hivatali időt.

Macron részéről Von der Leyen újraválasztásának támogatása eleve jelentékeny engedmény volt, a francia elnök korábban Mario Draghi volt európai jegybankelnököt, a Meloni-kormányt megelőző olasz szakértői kormány fejét próbálta a bizottsági elnöki székbe ültetni. Megalázó EP-választási veresége ugyan ráébresztette arra, hogy az Európai Néppárttól ezt a pozíciót nem fogja tudni elvenni, de a Néppárt előtti totális kapitulációra, a költségvetési, iparpolitikai, kereskedelmi, szociális és migrációs kérdésekben a német-benelux-skandináv vonallal jelentős konfliktusokat viselő dél-európai lobbi európai vezetésből való teljes kiszorulásának elfogadására nem volt hajlandó. Így aztán Charles Michel kénytelen volt tegnap este a vacsora után kiállni az újságírók elé, és bejelenteni: „jó beszélgetés volt, jófelé halad, de ma este nincs megállapodás”. A kérdést tehát elnapolták a jövő hét végi, immáron formális EU-csúcsra.