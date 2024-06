POLITICO: Ne örömködjenek a demokraták Trump elítélésén

A második érv az örömködés ellen az, hogy az ítélet csak mélyíti az ország pártos megosztottságát, ami már most is „a szemet szemért-fogat fogért pártos bosszúllás szédítő és csúnya lefelé tartó spirálját” okozza, melyben a bíróságokat és ügyészségeket „alappal vagy sem, de politikai kölcsönkenyerek visszaadására használják”. Dettmer úgy látja, hogy „Trump újraválasztása esetén már elítélése előtt is bosszúállónak tűnt”, azután pedig pláne az lesz.

Aki nekimegy Trumpnak, az jobban teszi, ha biztosra megy és el is intézi – egy felszíni seb nem elég”

– írja a brüsszeli lap szerzője, aki szerint ez persze nem azt jelenti, hogy Trumpnak minden bűnét meg kellene úsznia, csak azt, hogy hadd döntsenek erről a választók novemberben, „különben soha véget nem érő bosszúciklus felé haladunk”.

Dettmernek nem tetszik, hogy „alighogy megválasztanak egy elnököt, máris impeachmentről van szó”, és ebben „a demokraták éppúgy bűnösök, mint a republikánusok”.

A szerző ismét elismerőleg idézi Gerald Ford elnök azon 1974-es döntését, hogy a Watergate-botrányban kompromittálódott Richard Nixon exelnöknek megkegyelmezett. Kritikusai szerint „ez nem volt jó Amerikának, mert kettős igazságszolgáltatási rendszert teremtett – egyet az egyszerű amerikaiaknak és egy másikat az elnöknek”.

Ford a döntését azzal magyarázta: ha most Nixont megbüntetik, akkor „az elnök, a Kongresszus és az amerikai nép figyelme elterelődne azokról a problémákról, melyeket meg kell oldanunk”.

„Ford olyan ember volt, aki tudta, mikor kell valamit békénhagyni. Példát vehetnénk róla” – zárja sorait Dettmer.