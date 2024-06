Nem örülnek a kínaiak, hogy a brit titkosszolgálat kínai állami alkalmazottakat akart beszervezni

Nyitókép: Getty Images

A kínai állambiztonsági minisztérium szerint két kínai alkalmazottat sikeresen beszervezett a brit titkosszolgálat – számolt be a BBC. A kínaiak szerint a Wang néven megnevezett férfi pénzéhségből lett áruló, és meggyőzte Zhou nevű társát, hogy ő is csatlakozzon.

A vádak hetekkel azután hangzottak el, hogy az Egyesült Királyság két férfit vádolt meg azzal, hogy Kína számára kémkedett.

A férfiakat azzal vádolták, hogy „cikkeket, feljegyzéseket, dokumentumokat vagy információkat” adtak át egy külföldi államnak, Kína pedig „rosszindulatú rágalmazásnak” nevezte a vádakat.

Nemrég holtan találták a királyi haditengerészet korábbi tagját, aki ellen vádat emeltek azzal, hogy segédkezett a hongkongi titkosszolgálatnak.

A vádak

Kína nem számolt be arról, hogy miként lepleződött le Wang és Zhou. Azt sem közölték, hogy terveznek-e vádat emelni. A kínai állambiztonsági minisztérium azt állította, hogy az MI6 akkor szemelte ki Wangot, amikor 2015-ben az Egyesült Királyságban tanult egy kínai-brit csereprogram keretében. Az ügynökök „különös gondot” fordítottak rá az Egyesült Királyságban, például meghívták vacsorákra és túrákra, hogy jobban „megértsék az érdeklődési körét és gyengeségeit” – állította a minisztérium. Wangon keresztül az MI6 ügynökei beszervezték a feleségét is. Mindketten „bizalmas szerepet” töltöttek be egy meg nem nevezett állami ügynökségnél – tették hozzá.

A BBC megkérdezte az ügyről a Carnagie China kutatóját, aki elmondta:

lehetséges, hogy ez a bejelentés a nyilvános visszavágás a britek hasonló vádjaira.

A kínai állambiztonsági minisztérium augusztusban indított hivatalos csatornáján gyakori frissítéseket tesz közzé. Januárban például óvva intette állampolgárait az „egzotikus szépségektől”, akik a külföldi kémügynökség karjaiba akarják terelni őket.