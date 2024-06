Nyitókép illusztráció. Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

„A haditengerészet esetében ott vannak a hajókról vagy tengeralattjáróról indítható cirkáló/hajó elleni rakéták, amelyek a szovjet időktől kezdődően a konvencionális mellett minden esetben képesek nukleáris robbanófej hordozására.

Becslések szerint Oroszország legalább 2000 taktikai nukleáris töltettel rendelkezik, amely nagyjából tízszeres mennyiség az Egyesült Államok ugyanezen állományához képest.

Mindez érthető is, hisz ahogyan az a fentiekben is kifejtésre került, Oroszország elhelyezkedésénél fogva sokkalta közelebb fekszik a lehetséges hadszíntérhez. Ezzel szemben az Egyesült Államokat Oroszországtól és Európától is az Atlanti illetve Csendes-óceán, valamint a Jeges-tenger választja el létrehozva az úgynevezett óceánpajzsot.

Így nem csupán gyakorlatilag lehetetlen a kontinentális Egyesült Államok elfoglalása szárazföldi úton konvencionális eszközökkel, de ezzel párhuzamosan a nukleáris erők összetétele is ezt a földrajzi adottságot tükrözi. Avagy Moszkvával szemben Washington nukleáris triádja jóval nagyobb mértékben hagyatkozik a stratégiai nukleáris fegyverzetre, azon belül is főképp a tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétákra és légi indítású eszközökre, amelyeket folyamatosan a nemzetközi vizeken/légtérben állomásoztathat, akár a potenciális ellenfél határai mentén.”