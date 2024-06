Ki az a Dick Schoof? – balról érkezett közszolga kerül Hollandia jobboldali kormányának élére

Nyitóképen: Dick Schoof (Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP)

Ha van kínzóan lassú folyamat a mai, felbolydult európai politikában, az a holland kormányalakítás.

Fél év is eltelt azóta, hogy a legutóbbi parlamenti választást megnyerte Geert Wilders Szabadságpártja

– és e pillanatban sem lépett még hivatalba új kormány Hollandiában, miközben pár nap múlva már az újabb, európai parlamenti választásra kerül sor. De legalább megvan már, ki fogja vezetni az újabb kormányt.

Dick Schoof – ezt a nevet még a hollandoknak is meg kell jegyezniük, nem beszélve a nagyvilág hírfogyasztóiról. Mark Rutte, a még most is ügyvezető holland miniszterelnök 14 éven át, szinte Orbán Viktorral egy időben hatalomra kerülve vezette Hollandiát. Rutte távozása viszont csak félig lesz korszakhatár, hiszen pártja, a jobboldali-liberális VVD az új kormánykoalíciónak is részese lesz – nélküle.

Ahogy a választáson győztes Geert Wilders sem lesz sem kormányfő, sem a kormány tagja.

Mint arról korábban lapunk is írt, a holland parlament a legtisztább választási rendszerek közé tartozik a világon: csak listás szavazás van, és miután 150 képviselői hely van a parlamentben, ha egy párt megszerzi az összes szavazat százötvened részét, egy képviselőt máris küldhet a törvényhozásba. Ennek megfelelően sokpárti a holland parlament, és még a legnagyobbak sem nőnek az égig, de még az abszolút többségig sem. Wilders is a szavazatok alig több mint 23 százalékával győzött.