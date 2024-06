Hamarosan Ukrajnába érkezhetnek az észak-koreai katonák

Nyitókép: Jeon Heon-Kyun - Pool/Getty Images

Dél-koreai információk alapján reális forgatókönyvé válhat, hogy Phenjan katonákat fog küldeni Ukrajnába a következő hónapban. Az észak-koreai mérnökdandárok közül akár négyet is Donyeckbe vezényelhetnek, hogy segítsék az oroszokat az újjáépítési munkálatokban – írta meg a DeMorgen.

A múlt héten Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin stratégiai megállapodást írt alá, melynek alapján a két nemzet katonailag is támogatni fogja egymást.

Bár az régóta tudott, hogy Phenjan fegyverekkel és lőszerrel látja el Moszkvát, észak-koreai katonák közvetlenül eddig még nem vettek részt az ukrajnai háborúban. Ennek meglépése könnyen kiszélesítheti és új szintre emelheti a konfliktust. Egyes jelentések szerint

Oroszország eddig akár 2 millió tüzérségi lövedéket is kaphatott Észak-Koreától.

A dél-koreai Csosun televízió arról számolt be, hogy a támogatás új szintre léphet a következő hónapban, amikor észak-koreai katonák érkeznek Donyeckbe. A phenjani katonák pontos szerepe egyelőre kérdéses.

Az amerikai hatóságok egyelőre nem tudták megerősíteni a dél-koreai híreket. Pat Ryder, a Pentagon szóvivője elmondta, hogy folyamatosan figyelik az észak-koreai csapatmozgásokat. Azt is hozzátette, hogy

Kim Dzsongunnak meg kell fontolnia, hogy katonáit elküldi-e Oroszország háborújába, ahol csak „ágyútöltelékek” lennének.

Az orosz hadsereg erősítésre szorul

Az Institute for the Study of War (ISW) szintén arról számolt be, hogy egyelőre nincs jele nagyobb mértékű észak-koreai katonai mozgósításnak. Ugyanakkor azt elismerték, hogy az orosz hadseregnek szüksége lenne az erősítésre, még akkor is, ha alapvetően csak támogató munkákat végeznének a koreaiak. Ha a logisztikai és egyéb feladatokat átvállalnák, már azzal is rengeteg orosz katona szabadulna fel, akik a frontvonalra utazhatnának.

