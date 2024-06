Elege lett Von der Leyen „geopolitikai bizottságából” az Európai Tanács elnökének

„Nem vagyok biztos benne, hogy politikai bizottságra van szükségünk. Amire szükségünk van, az egy politikai unió. Ezek között van különbség” – mondta hétfőn újságírók egy csoportjának Charles Michel. Szerinte a „geopolitikai bizottság” mindössze annyit ért el, hogy Von der Leyen bizottsága „kevésbé volt pártatlan”, mint a korábbiak, miközben épp a külpolitikában pártatlan bizottságra van szükség. Keményen odaszólt Von der Leyennek a gázai háború kapcsán folytatott politikája miatt is: úgy látja, hogy a Bizottság álláspontja „átpolitizált” volt, és nem képviselte a tagállamok álláspontját.

„Megfizettük az árát” ennek a politikának – mondta az EUobserver beszámolója szerint Michel,

aki szerint a bizottság „legitimáció nélkül” politizált az ügyben.

Mindeközben Michel és az EU vezetői az Euobserver információi szerint már javában dolgoznak az új stratégiai agendán, amely az EU politikájának jövőbeli irányait szabja meg. A lap látta a legutóbbi vázlatot, melyben szerepel, hogy „jobban kellene tisztelni” a különböző EU-s intézmények eltérő szerepét és kompetenciáit. A stratégiai agenda vázlatában kitérnek arra, hogy

a »politikai« vagy egyenesen »geopolitikai« bizottság koncepciója küönböző aggályokat váltott ki a pártosság vádjától az intézményi egyensúlytalanságig”,

de található benne egy meglepő elem is: az, hogy a tagállami vezetőknek „erős fenntartásaik” vannak azzal kapcsolatban, hogy „átpolitizálódott” a jogállamisági kondicionalitási eljárás – melyet hazánkkal szemben folytatnak. (A magyar kormány évek óta mondja, hogy az eljárás nem több politikai furkósbotnál, ezt hivatalosan EU-s oldalról most ismerik el először.) A stratégiai agenda emellett kitér arra is, hogy a geopolitikai bizottság már csak azért sem szerencsés elképzelés, mert aláássa a Bizottság szerepvállalását az EU belső gazdasági ügyei és az EU-s törvények betartatása kapcsán.