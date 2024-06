Egy gyanús hátizsák miatt kiürítették a szurkolói zónát Berlinben, egy embert őrizetbe vettek

Nyitókép: Getty Images

Nem sokkal a müncheni nyitómérkőzés előtt egy gyanús hátizsákot találtak a rendőrök a berlini szurkolói zónában, így kiürítették a Reichstag előtti területet – írja a Bild.

Jelenleg az állami rendőrség tűzszerész kutyája vizsgálja át a területet.

Beate Ostertag, a berlini rendőrség szóvivője nyilatkozott a sajtónak:

„Biztonsági okokból egy lezártuk a területe. A csomagot most vizsgálják. Az is lehet, hogy valaki azért nem vitte be a szurkolói zónába, mert a táska nagyobb az engedélyezett A4-es méretnél”

Ennek némileg ellentmond az a sajtóértesülés, miszerint egy embert őrizetbe vettek.