Felfordulás Bécsben: bombariadó volt az egyik egyetemen

Csütörtökön nagyszabású rendőri akció zajlott a Bécsi Műszaki Egyetemen – számolt be róla az osztrák der Standard.

Egy férfi a Wiedner Hauptstraße-n található Freihaus campuson kinyitotta egy épület ajtaját, bedobott egy csomagot, és azt kiáltotta: „Mindjárt felrobban”. Anna Gutt rendőrségi szóvivő szerint egy alkalmazott értesítette a rendőrséget, amely nagy erőkkel vonult ki. A szóvivő nem tudta pontosan megmondani, hány rendőrt vezényeltek a helyszínre, de hangsúlyozta:

Nagyon komolyan vesszük az ügyet.”

A keddi grazi Borg iskolában történt ámokfutás után több hasonló fenyegetés is történt, például Salzburgban, Karintiában és Stájerországban. „Ez tipikus” – jegyezte meg Gutt.

Az érintett campusépületet kiürítették, robbanóanyag-szakértő csapatok robbanószer-kereső kutyákkal érkeztek a helyszínre, hogy ellenőrizzék, vajon a csomag veszélyes-e. A bécsi mentőszolgálat különleges egysége is kiérkezett egy járművel. A rendőrség szerint a férfi 10:45-kor lépett be az épületbe, majd elhagyta a helyszínt. A Karlsplatz környékén a tömegközlekedést is leállították.

Nyitókép forrása: Alex HALADA / AFP