Dróntámadást hajtott végre a Hezbollah Izrael északi részén (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

A libanoni Hezbollah terrorcsoport vasárnap több, robbanóanyaggal megrakott drónt lőtt ki Észak-Izraelre – számolt be a Times of Israel.

A lap megjegyezte, hogy a vasárnapi atrocitások egy szélesebb körű konfliktustól való félelem közepette történtek Izrael és az Irán által támogatott libanoni csoport között, amely az elmúlt hónapokban fokozta támadásait.

A hadsereg és a helyi hatóságok ismertették, hogy vasárnap a reggeli első incidens során egy Libanonból indított drón csapódott be az északon található Beit Hillel település közelében. Személyi sérülés ott nem történt.

A Hezbollah vállalta a felelősséget a támadásért,

azt állítva, hogy a közösséggel szomszédos izraeli katonai támaszpontot vette célba.

A Times of Israel ugyanakkor beszámolt egy másik incidensről is. Bár az egyik drónt a légvédelem lelőtte, több másik Ayelet HaShahar közelében csapódott be, tüzet okozva és súlyosan megsebesítve egy katonát. A katonát kórházba szállították kezelésre.

A dróntámadásról felvétel is készült, melyet alább tekinthet meg: