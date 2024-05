Újabb világjárvány fenyeget? Állatról emberre átterjedő vírust fedeztek fel

Nyitókép: Design Pics Editorial/Universal Images Group via Getty Images

Az Egyesült Államokban megerősítettek egy esetet, miszerint a madárinfluenza vírus képes volt tehénről emberre átterjedni. A megbetegedett tejtermelőnél szerencsére még idejében megállították a fertőzést, így az a szemgyulladáson túl nem okozott felső légúti megbetegedést. Ez volt az első olyan regisztrált eset, hogy a magas patogenitású madárinfluenzát tejelő szarvasmarháknál mutatták ki – írta meg a ScienceAlert.

Ez alapján a 2020 óta világszerte terjedő magas patogenitású madárinfluenza (H5N1) vírus képes a tehénről átterjedni az emberre is.

A kutatók számára már eddig is bőséges információ áll rendelkezésre a vírus baromfik és vadon élő állatok közötti terjedés vizsgálatára, ugyanakkor most már azt is behatóan tudják majd vizsgálni, hogy hogyan jelentkezik a madárinfluenza az emberekben. Ez lehetőséget biztosít a szakembereknek felmérni a fertőzés esetleges közegészségügyi veszélyeit. Emellett sokat segíthet abban is, hogy még idejében detektálják a további lehetséges eseteket.

Óriási dolog, hogy a vírus a madarakról átugrott az emlősökre, ebben az esetben a tejelő tehénre, majd az emberre

– mondja Steve Presley környezeti toxikológus, a Texasi Műszaki Egyetem biológiai kutató laboratóriumának igazgatója.

A madárinfluenza csak nemrégiben terjedt át baromfiról a haszonállatokra az Egyesült Államokban, ami némileg meglepte a szakértőket, mivel ez volt az első alkalom, hogy a magas patogenitású madárinfluenzát tejelő szarvasmarháknál mutatták ki.

A jelenlegi vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy ugyan adaptálódhat a vírus, de emberről emberre még nem terjedt át.

