Rick Santorum: A nyugatért folyó létharc fogja össze az amerikai és magyar konzervatívokat

Ősszel a Republikánus Párt elvesztett egy kormányzóságot, egy tagállami törvényhozást és egy tagállami népszavazást az abortusz mentén.

A demokraták két nagy választási ügye közül az egyik az abortusz. A másik az, hogy Trump szerintük veszélyt jelent a demokráciára. Ez nevetséges. A republikánusoknak azt kellene csinálnia az abortusz ügyében, amit eddig nem csináltak: válaszolni. Ugyanis nem a republikánusok, hanem a demokraták vannak kívül a közvélemény főáramán abortusz-ügyben, ők támogatják például a születés közbeni abortuszt (partial-birth abortion – abortusz akkor, amikor a baba már kidugta a fejét, de a teste még a szülőcsatornában van – SzG).

A választási csalás fontos téma?

Sok republikánusnak fontos, de én nem gondolom olyan fontosnak, mint mások. Vannak szabálytalanságok, fel is lazították a választási szabályokat. Ezekhez 2020-ban a kovidot használták magyarázatként. Sok billegő állam reagált a kérdéskörre, és intézkedett.

Szerintem a 2024-es választás rendben lesz.

Ki jöhet Donald Trump után?

Nos, ha nyer, akkor ez lesz az utolsó elnöksége. Ha veszít, négy év múlva megint elindulhat, szerintem ez lehetséges. Az amerikai politika egyik sajátossága, hogy a szövetségi-nemzeti szinten nincs hosszú politikai élet. Joe Biden ez ügyben kivétel, minthogy Barack Obama alelnöke volt. A környezet most változik.

Milyen helyzetben van az amerikai kereszténység?

Sok konzervatív család nem végzi el a feladatát, és nem védi meg gyermekeit. A fiatalok nem olyan vallásosak, mint az idősebbek. De sok fiatal ki is ábrándult a mai helyzetből, és sokan mozdulnak el a katolikus egyház irányába is. Több protestáns ébredési időszak volt az amerikai történelemben, s lehet, hogy most lesz egy katolikus ébredési időszak is.