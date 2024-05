Példátlan elismerést kapott Magyarország Nyugatról

Nyitókép: AFP/Philippe Turpin

Még van remény arra, hogy az európaiak a józan eszükre hallgatnak az EP-választásokon – áll a The European Conservative oldalán megjelent publicisztikában.

Rod Dreher szerint a nemzetgyűlölők tevékenysége miatt szinte teljesen elpusztult a régen ismert Európa, ám Budapesten még más a helyzet:

A magyar főváros lakóinak mindennapos élmény, hogy nyugat-európai látogatók megerősítik, újra Európában érzik magukat. Egyértelmű, hogy mire gondolnak. Mivel Magyarországot nem érinti az ellenőrizetlen migráció, Budapest arra emlékezteti őket, ami otthonukban már elveszett.

Hozzátette, ő Magyarországon élő amerikaiként is hálás ezért. Úgy véli, csodálatra méltó, hogy a magyarok továbbra is megbecsülik a kultúrájukat és hajlandók megvédeni azt. Megjegyezte, ehhez az ország vezetői is hozzájárulnak, akik eközben nem hajlandók meghajolni az európai elitnek, amely gyűlöli a kontinens egyediségét.

