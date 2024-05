Orosz katonák lepték el az amerikai hadsereg bázisát

Nyitókép: Balima Boureima/Anadolu via Getty Images

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter megerősítette, hogy az orosz erők osztoznak egy nigeri bázison az amerikai csapatokkal, de lekicsinyelte a nyugat-afrikai országban állomásozó személyzet biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.

Austin azt követően nyilatkozott, hogy a Reuters egy név nélkül nyilatkozó magas rangú amerikai védelmi tisztviselőt idézett, aki szerint orosz katonák behatoltak egy légi támaszpontra, ahol amerikai csapatok állomásoznak a Diori Hamani nemzetközi repülőtér közelében, Niameyben, Niger fővárosában.

A tisztviselő állítólag azt mondta, hogy

bár az orosz erők egy külön hangárt használnak a 101-es légibázison, a helyzet »nem nagyszerű«, és csak rövid távon kezelhető.”

A nigériai katonai kormány azt követelte nemrég, hogy Washington vonja ki mintegy 1000 katonáját a Száhel-övezetben lévő országból, miután felmondták a évtizedes védelmi megállapodást az Egyesült Államokkal.

A nigériai média a múlt hónapban arról számolt be, hogy orosz katonai kiképzők érkeztek Niameybe felszereléssel, hogy a nemzeti hadsereget terrorizmusellenes taktikákra képezzék ki. A tengerparttal nem rendelkező ország Moszkvához fordult biztonsági igényei miatt; átmeneti vezetője, Abdourahamane Tiani márciusban a Száhel-övezetben folytatott terrorizmusellenes együttműködésről tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Washington eredetileg kizárta, hogy a katonái elhagyják az országot, de múlt héten mégis bejelentette, hogy minden katonáját kivonja Nigerből.Az amerikai védelmi miniszter csütörtökön a Hawaii állambeli Honoluluban az ausztrál, japán és Fülöp-szigeteki kollégáival folytatott megbeszélése után újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy

az orosz katonai jelenlét ellenére nincs jelentős probléma az amerikai csapatok védelmével Nigerben.

„Az oroszok egy különálló táborban vannak, és nem férnek hozzá az amerikai erők felszereléséhez” – mondta Austin.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a hírekre reagálva azt mondta, hogy Moszkva továbbra is erősíteni fogja a kapcsolatokat az afrikai országokkal több ágazatban, köztük a védelem területén. „Ők is érdekeltek ebben, és mi is érdekeltek vagyunk. Tovább fogjuk fejleszteni kapcsolatainkat az afrikai államokkal” – mondta pénteken újságíróknak.

A tavaly júliusi puccs óta Niger új kormánya felülvizsgálta a katonai megállapodásokat köztük Franciaországgal és az Egyesült Államokkal is, amelyek 2013 óta terroristaellenes műveleteket folytatnak a Száhel-övezetben. Ezeket a missziókat az egész régióban hatástalannak ítélték, és Franciaországot – Niger korábbi gyarmattartóját – arra utasították, hogy tavaly év végéig vonja ki csapatait.

A tengerparttal nem rendelkező ország szintén Oroszországhoz fordult biztonsági igényei miatt, és az ideiglenes vezető, Abdourahamane Tchiani a múlt hónapban a Száhel-övezetben folytatott terrorizmusellenes együttműködésről tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A helyi média hetekkel később arról számolt be, hogy orosz katonai kiképzők érkeztek Niameyben, hogy segítsék a nigériai hadsereget a terrorizmus elleni kiképzésben, annak ellenére, hogy

az Egyesült Államok aggodalmát fejezte ki a Niger és Oroszország közötti kapcsolatok elmélyülése miatt.

A hírek szerint a Nigerrel szomszédos Csádban sem látják szívesen az amerikai katonákat. Pat Ryder vezérőrnagy, a Pentagon sajtótitkára múlt héten újságíróknak elmondta, hogy Washington „átcsoportosítja” a Csádban állomásozó mintegy 100 fős kontingensét. „Ez egy átmeneti lépés a biztonsági együttműködésünk folyamatban lévő felülvizsgálatának részeként, amely a május 6-i csádi elnökválasztás után folytatódik” – fogalmazott Ryder.