Mi állhat Putyin váratlan döntésének hátterében? A szakértő elmondja

Meglepte a világot Vlagyimir Putyin orosz elnök váratlan döntése, hogy eltávolította az orosz védelmi tárca éléről Szergej Sojgut és helyére Andrej Removics Belouszovot nevezte ki. A Hír Tv műsorában a váltásról Demkó Attilát, az Az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetőjét kérdezték. A szakértő elmondta:

Szergej Sojgu nem teljesített jól a háború során.

„A háború azért jóval tovább tart már, mint azt tervezték, és ebben benne van az orosz hadsereg felkészületlensége is. És valószínűleg benne van az is, hogy Sojgu, illetve a csapata meglehetősen korrupt volt” – mondta Demkó Attila, hozzátéve, hogy Sojgu jobbkezét letartóztatták áprilisban. A biztonságpolitikai szakértő szerint Szergej Sojgu mentőövet kapott azzal, hogy a nemzetbiztonsági tanács élére nevezték ki, így „papíron nem buktatták meg.”

Demkó Attila elmondta: több fontos személyt letartóztattak, ez azt mutatja, hogy zajlik egy tisztogatás a minisztériumban.

„Sojgu nagy név volt Putyin előtt is.

Ő nem katona eredetileg, és sokáig, már 2012-től vezette a minisztériumot. Szerintem van egy személyes kapcsolat is Putyin és Sojgu között, van fenn nem egy videó az interneten, hogy Szibériában együtt vadásznak, együtt szórakoznak. Tehát, ha a korrupció árnyékát vetítené rá, az Putyinnak is nagyon visszaüthetne. Szerintem őt nem is fogják olyan helyzetbe helyezni, mint mondjuk Timur Ivanovot, akit egy ketrecben láttunk viszont, miután leváltották” – mondta Demkó Attila.

A szakértő az új miniszterről Andrej Belouszovról elmondta: Putyin valószínűleg azért őt nevezte ki, mert bízik benne.

„Putyin esetében rendkívül fontos a személyes bizalom, illetve valószínűleg tiszta kezű is. (...) Lehetséges, hogy miután ő közgazdász, a feladata az lesz, hogy átállítsa az orosz gazdaságot a hadigazdálkodásra” – fejtette ki Demkó Attila.

A teljes interjút itt nézheti meg.