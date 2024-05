Megvan Luke Skywalker polgármester-jelöltje

Nyitókép: Lucasfilm / Photo12 via AFP

Mark Hamill, azaz Luke Skywalker bejelentette, hogy Sadiq Khan pakisztáni származású munkáspárti londoni polgármester újraválasztásáért fog küzdeni.

A sors iróniája, hogy Khan épp május 4-én fogja megtudni a választás eredményét,

ami a nemzetközi Star Wars-nap, a „May the fourth/May the force be with you” szlogen miatt.

A színész amellett, hogy bejelentette a támogatását, leszögezte, imádja Londont, Sadiq Khan győzelme pedig a remény győzelme a félelem felett.

Az eset kapcsán a Politico megkereste Dooku grófot, hogy nyilatkozzon, bár egyelőre még nem kaptak visszajelzést.

Mellesleg, nem Sadiq Khan az első aki mellé látványosan odaáll Luke Skywalker, Hamill bejelentette, hogy Ukrajnát támogatja, s hogy ő Zelenszkij „jó katonája”.