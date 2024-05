Jön Zrínyi kirohanása brit konzervatív módra

Az Independent által közölt legfrissebb felmérések szerint a konzervatívok helyzete minden kétséget kizárólag reménytelen: a május 17-i adatok alapján a Munkáspárt 44 százaléknyi voksra számíthat, a Konzervatív Párt kevesebb, mint a felére, alig 21-re. Ami azt illeti, akkora a szakadék, hogy toryk támogatottsága inkább abba a ligába száműzi őket, ahol a markánsan jobboldali, Brexit-támogató Nigel Farage Reform UK elnevezésű pártja és a liberális demokraták tanyáznak 12-12 százalékkal.

Párpreferenciák alakulása az Egyesült Királyságban a felmérések szerint

Forrás: Independent-gyűjtés

A munkáspárti győzelem egyre elkerülhetetlenebbnek tűnik, eközben a brüsszeli Politico lelkesen mutatja be Rishi Sunak vélelmezhető utódját, Keir Starmert.

Akit úgy írnak le, mint egy érzelemmentes, módszeres, professzionális ügyvédet.

A portréban említik: a most 61 éves politikus Délkelet-Angliába valósi, állami iskolában végzett, és gyakran és szívesen hivatkozik saját alsóközéposztálybéli származására, szerszámkészítő apjára vagy kis családi otthonukra, olykor nagybeteg édesanyjára. Ez magyarázza a lap szerint erős baloldali attitűdjét – szépen szólva kétes emberi jogi ügyekben ügyvédkedett, a konzervatív vádak szerint konkrétan terroristákat védett.

2015-ben jutott be a brit parlamentbe a Munkáspárt színeiben, a (megjegyzendő: hírhedten antiszemita) Jeremy Corbyn alatt Brexit-ügyi árnyékállamtitkár volt, Starmer pedig mindig figyelt arra, hogy ne menjen frontálisan szembe Corbynnal ebben a kérdésben, inkább pártja európabarát tagjait győzködte egy új referendumról, amely megfordíthatná a kilépés menetét. 2019-ben, miután a pártot jól elkalapálták az akkor még erejük teljében lévő konzervatívok, Corbyn lemondott, 2020-ban pedig Starmer vette át a kormányrudat a Munkáspártban.

Ő aztán elkezdett leszámolni a corbynista balszárnnyal, és kíméletlenül elkezdte centralizálni a pártját; az antiszemitizmus elleni fellépés főpróbája tavaly októbere volt, amikor a Hamász Izrael-ellenes támadása után sok tekintet tapadt a brit Munkáspártra: vajon tényleg megváltozott-e. Ekkor Starmer ügyesen egyensúlyozó beszédet mondott: egyszerre ítélte el az Izrael elleni támadást, ugyanakkor hitet tett a kétállami megoldás mellett.

Mindettől a muzulmán és palesztinbarát választók nem voltak elragadtatva, persze.

Persze a párton belül is vannak kritikusai – gyengeségként emlegetik, hogy nincs saját klikkje, a legfontosabb posztokra köztisztviselőket vett fel és nem politikusokat, inkább azokat tekinti szövetségeseinek, akikkel focizik, és nem a parlamenti frakcióbeli párttársait. Nincs híján az önkritikának sem, állítólag párttársaival együtt nézték vissza a Sunakkal való vitájáról, és elemezték ki a szereplését és a hibákat is. Pragmatikus a külpolitikában is: támogatta az Izrael elleni dróncsapások elleni fellépést, és Donald Trump kapcsán – akit 2016-ban visszataszítónak nevezett – annyit mondott most: azzal fog együttműködni Amerikában, aki megnyeri az elnökválasztást.

Programjában számos reformötlet mellett öt év alatt 1,5 millió új otthon építését ígéri, de vannak teljesíthetetlenebb fogadkozások is, mint például a brit energiahálózat 2030-ig történő szén-dioxid-mentesítése.