„Jobboldali baromságok” – betiltottak egy évtizedes popslágert az Oktoberfest szervezői

A világhírű müncheni Oktoberfest szervezői nem engedélyezik a L'amour toujours című dal lejátszását a sörfesztiválon, miután az elmúlt hetekben több botrány is volt Németországban abból, hogy a tömeg rasszista rigmusokkal tarkítva énekelte az évtizedes popslágert.

„Be akarjuk tiltani, és be is fogom tiltani” – mondta az Oktoberfest főszervezője és egyben München munkaügyi és gazdaságfejlesztési osztályvezetője, Clemens Baumgärtner hétfőn a dpa német hírügynöksgének az olasz DJ, Gigi D'Agostino dalával kapcsolatban. Baumgärtner azt is elmondta, hogy az Oktoberfest működési feltételei lehetővé teszik számukra, hogy bizonyos szlogeneket vagy tartalmakat kitiltsanak a fesztiválról.

„A Wiesnen nincs helye mindenféle jobboldali baromságoknak” – mondta, utalva a Theresienweise néven ismert nyílt területre, ahol minden évben megrendezik a fesztivált. Az átdolgozott dalról az internetre felkerült videók miatt a rendőrség gyűlöletkeltés gyanújával több német tartományban is büntetőeljárást indított.

Egy az internetre feltöltött videóban többen az ismert dallamra a következőket énekelték: „Külföldiek kifelé, Németország a németeké”.

Az első Oktoberfestet 1810-ben rendezték, és 1819-ben nyilvánították évente tartandó népünnepélynek, kezdetét pedig a barátságosabb időjárású szeptemberre hozták előre. Háborúk és járványok miatt eddig 26-szor maradt el, így az idei lesz a 189. Oktoberfest Münchenben.

