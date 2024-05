Hivatalos: vérrögöt okozhat a Covid egyik korábbi oltóanyaga

Nyitókép: Jung Yeon-Je-Pool/Getty Images

A Daily Mail értesülése szerint elismerte az AstraZeneca gyógyszergyártó vállalat, hogy lehet kapcsolat a vérrögök kialakulása és az általuk forgalomba helyezett koronavírus oltás között. A Covid elleni oltóanyag és a vérrögök kialakulása közötti összefüggés ugyan már korábban is felvetődött, de most először ismerte ezt el bíróság előtt a brit-svéd gyógyszeripari óriás. Így már hivatalosan is kijelenthető, hogy a cég

a Covid-19 elleni vakcinája vérrögképződést okozhat.

A beismerés egy több millió fontos csoportos kereset nyomán született, amely eljárást családok tucatjai indítottak, akik azt állították, hogy őket vagy szeretteiket egészségügyileg megkárosított a cég „hibás” vakcinája. Az AstraZeneca februárban a brit Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott jogi dokumentumban vitatta a követeléseket, ugyanakkor már akkor is elismerte hogy a vakcina estleg vérrögképződést okozhat, de kiemelte, hogy csak nagyon ritka esetben.

A nemkívánatos reakció tanulmányozásával megbízott kutatók úgy vélik, hogy az oltóanyagban elrejtett módosított influenza vírus okozhatja, amely mágnesként hat a vérben lévő fehérjetípusra, az úgynevezett thrombocyta-faktor 4-re. A 4-es thrombocyta-faktort a szervezet általában a véralvadás serkentésére használja sérülés esetén. Aztán ritka esetekben a szervezet immunrendszere összetéveszti a 4-es thrombocyta-faktort egy idegen támadóval, és „téves azonosítás” esetén antitesteket bocsát ki, amelyek megtámadják azt. Elméletük szerint ezek az antitestek a 4-es thrombocyta-faktorral összetapadva vérrögöket képeznek, amelyek szorosan kapcsolódnak a vakcinához.

Az AstraZeneca közleménye szerint a cég együtt érez mindenkivel, aki esetleg elszenvedte a vakcina mellékhatásait.

Bocsánatkérésre és méltányos kártérítésre van szükségünk családunk és más családok számára, akiket sérelem érte. Az igazság a mi oldalunkon van, és nem adjuk fel

– mondta az egyik érintett beteg felesége a lapnak.

Eddig összesen 51 ügyet nyújtottak be a Legfelsőbb Bíróságon.

