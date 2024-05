Elegük van: a bevándorlás ellen tüntettek Írországban

Nem csoda: a statisztikák szerint a bő ötmilliós ország lakosai közül 1 millió 17 ezren születtek más országban

– vagyis ebben benne sincsenek például a másodgenerációs bevándorlók, és mindez hatalmas terhet ró az ír társadalomra.

A tüntetés alig háromnegyed óráig tartott, de a cikk nem habozta kiemelni a forgalmi fennakadást, amit okoztak, illetve, hogy 2023 nyarán bevándorlók egy dublini sátortáborát szélsőségesek felgyújtották; azért megemlítette a dublini késelést is, amelynek során egy algériai származású férfi – aki 20 éve tartózkodott Írországban – több embert is megszúrt (egy nőt és gyerekeket is) egy fővárosi iskola előtt.

A magyarázat szerint aztán jöttek a szélsőségesek, akik gyűlöletet próbáltak szítani.

Az ír rendőrség egyébként a múlt héten megtisztított egy „sátorvárost” a szállást nem kapott menedékkérőktől és migránsoktól egy dublini utcából, de nyomban nőtt egy másik a Canal Grande mentén. Helen McEntee ír igazságügyi miniszter pedig azt mondta, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt az Észak-Írországból Írországba érkező menedékkérők száma – nem északírek természetesen, hanem illegális migránsok, akik attól tartanak, hogy egy új brit rendelet értelmében mehetnek szépen Ruandába.