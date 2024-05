Bedobta a busz alá Donald Tuskot a francia miniszterelnök migránsügyben

Nyitókép: NurPhoto via AFP

Súlyos kijelentést tett egy óvatlan pillanatában Gabriel Attal francia miniszterelnök: riválisával, Jordan Bardellával, Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés (RN) elnökével vitatkozva arról beszélt, hogy „meg tudtuk győzni a keleti EU-tagállamokat, hogy aláírjanak egy olyan megállapodást, amiben az áll:

vagy befogadsz migránsokat, ahogy teszi azt Franciaország, Spanyolország és Olaszország mind, vagy fizetsz a határvédelemért”.

Csakhogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban, a migrációs paktum EU-tanácsi elfogadásakor azt mondta: Lengyelország sem befogadni nem fog migránsokat, sem fizetni utánuk. Itt kezdődnek a problémák – jelenti az Euractiv, amely beszámol arról, hogy Mariusz Błaszczak, a Jog és Igazságosság (PiS) képviselője, korábbi védelmi miniszter magyarázatot kért Tusktól arról, hogy akkor most Attal hazudott, vagy ő.

Úgy tűnik, hogy Donald Tusk hazudott, amikor azt mondta, hogy Lengyelországnak nem kell majd befogadnia illegális migránsokat” – írta Błaszczak az X-en.

Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke korábban úgy nyilatkozott: „Gabriel Attal francia miniszterelnök leleplezte Tusk hazugságait”.

Tusk egyébként azon túlmenően, hogy váltig állította, hogy Lengyelországnak sem migránsokat nem kell majd befogadnia, sem pénzt nem kell majd fizetnie a be nem fogadott migránsok után, azt is mondta: Lengyelország az Ukrajnából befogadott menekültek nagy száma miatt kivételt fog kapni, sőt, „a migrációs paktum nyertese” lesz, miután az Ukrajnából érkező menekültek, illetve a Belarusz által a lengyel-belarusz határon generált migránsválság miatt még segítségre is pályázhat majd más EU-tagállamoktól.