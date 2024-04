Újabb fegyvereket kap Ukrajna – a világháború küszöbén állunk?

Nyitókép: Patriot rakétarendszer a nyugat-németországi Köln-Wahn repülőterén. Németország április 13-án közölte, hogy további Patriot légvédelmi rendszert küld Ukrajnába (Ina Fassbender/AFP)

A NATO védelmi miniszterei megállapodást kötöttek Ukrajna további támogatásáról főképpen a légvédelem területén – közölte Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken Brüsszelben. Orbán Viktor a Fidesz EP-kampánynyitóján újra leszögezte,

amíg Magyarországot nemzeti kormány vezeti, egyik oldal mellett sem lépünk be az orosz–ukrán háborúba.

A brüsszeli bürokraták azért akarnak mindenáron harmadik világháborút, hogy eltereljék a figyelmet a teljes alkalmatlanságukról – írja az Origo.

Jens Stoltenberg a NATO–Ukrajna Tanács-egyeztetés után elmondta, a NATO döntnökei úgy vélik, akadnak olyan légvédelmi rendszerek, amelyeket Ukrajna rendelkezésére állhatnak, és nemcsak a Patriot, hanem mások mellett a francia SAMP/T föld-levegő rakéták. Az átadható légvédelmi rendszerrel nem rendelkező országok pedig pénzügyi támogatást ígértek ezek megvételére Kijev számára.

Pontos számokat a NATO-főtitkár nem közölt, de további támogatások bejelentését vetítette elő a közeljövőben, emellett üdvözölte az amerikai kongresszusban történt előrelépést az ukrajnai segélycsomag megszavazása terén. Azt is leszögezte, hogy a szövetségeseknek „mélyen bele kell nyúlniuk a készleteikbe, és fel kell gyorsítani a rakéták szállítását”, ugyanis „Ukrajna támogatása nem jótékonyság, hanem befektetés a saját biztonságunkba”. Stoltenberg beszélt a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának veszélyéről is, és minden felet önmérsékletre szólított fel ezzel kapcsolatban.

Zelenszkij: komoly ígéreteket kaptunk az EU- és NATO-tagságra

Volodomir Zelenszkij a pénteki tanácskozáson szintén kijelentette, a NATO-nak be kell bizonyítania, hogy Ukrajna mellett áll, méghozzá úgy, hogy felgyorsítja a fegyver- és lőszerszállításokat; egyebek mellett, „minimumként” további hét Patriot légvédelmi rendszert kért, és bírálta a nyugati fegyverszállítások eddigi lassúságát. Ezután arról beszélt, hogy Ukrajna EU- és NATO-tag is akar lenni, mindkettőre vannak komoly ígéretek. Ha ez megtörténne – írja az Origo –

akkor az a harmadik világháború kitörését jelentené.

Mint ismeretes, Ukrajna 2022 júniusában kapott EU-tagjelölti státuszt, a hivatalos csatlakozási tárgyalások tavaly decemberben kezdődtek – európai tisztviselők szerint mindkettő a támogatást jelző szimbolikus gesztus volt. Ukrajna jelöltségét több tagország – köztük néhány Kijevet kifejezetten támogató állam, így Lengyelország is – fenntartásokkal kezeli, A Politico a múlt hónapban arról számolt be, hogy „a brüsszeli vezetés igyekszik távol tartani az ukrán integráció kérdését az uniós választók figyelmétől a júniusi választások előtt”, és azt is írják, hogy Varsó várhatóan megalapozza a bővítést 2025-ben, amikor átveszi a soros elnökséget a Tanácsban.

Érdekesség az ukrán elnök kijelentése kapcsán, hogy a Washington Post elemzője szerint eközben azt panaszolják az ukránok, hogy amíg a Nyugat az iráni drónok és rakéták leszedésében segítséget nyújt Netanjahúéknak, addig ölbe tett kézzel nézik, hogy az orosz hadsereg a harcvonaltól távol bevásárlóközpontokra és lakóházakra lő Ukrajnában.



De Ishaan Tharoor elemző úgy véli, Zelenszkijnek más miatt is főhet a feje. Csernyihiv városában legalább tíz ember meghalt és többen megsebesültek a hét közepén végrehajtott orosz rakétatámadásban, ami az ukrán elnök szerint azért következett be, mert országa nem kapott elég légvédelmi eszközt. Erről részletesebben itt olvashat.

Macron a háború, Orbán Viktor a béke pártján

Közben Macron tovább erőlteti háborús terveit. Februárban NATO-csapatok Ukrajnába küldését lengette be, amit más országok is támogattak. „A németek, lengyelek, amerikaiak már az esetleges bevonulást tárgyalhatják titokban”, ahogy Lettország és a finnek sem zárkóznak el katonák, illetve fegyverek küldésétől Ukrajába. Macron közben Olaf Scholz német kancellárt és Joe Bident is folyamatosan győzködi minderről. Előbbit például arra akarta rábírni, hogy Taurus rakétákat szállítson Zelenszkijéknek, ami ismételten egy atomháborús veszélyhez vezethetne.