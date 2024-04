Szivárványszínekben pompázó rendőrautó tűnt fel Torontó utcáin (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook

Bejárta a közösségi médiát az a videó, amelyet egy kanadai autós rögzített. A sofőr egy szivárványmintás rendőrautó mellett haladt el, melyben a leírás szerint

egy fekete rendőr is ült, aki „szőke parókát” viselt.

A járműnek még a felirata is hirdette, hogy kiáll az LMBTQI-jogok mellett. Az autós egyébként szóba is elegyedett is vele és a társával, de nem kapott kielégítő választ kérdéseire.

A jelenetet alább tekinthetik meg: