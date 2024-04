Szemen szúrták a Yale zsidó származású hallgatóját Izrael-ellenes tüntetők

Nyitókép: Piero Cruciatti / ANADOLU / AFP. Illusztráció.

Sahar Tartak, a Yale Egyetem történelemszakos hallgatója egy palesztin-párti akciót szeretett volna lefilmezni az egyetem kampuszán társával együtt, ám öt aktivista elállta az útjukat. Egyikőjük palesztin zászlót kezdett lengetni, amivel aztán Tartak arca felé csapott, és szemen szúrta – számol be az esetről a Jerusalem Post.

Tartak értesítette az egyetem biztonsági szolgálatát, azonban nincsen tudomása arról, hogy az erőszakos aktivistákat érte-e bármiféle retorzió.

Hozzá mentőt hívtak, bevitték a sürgősségire, szerencsére nem szenvedett maradandó sérülést.

Elmondása szerint a tüntetők többször is meglökték őt és barátait. A támadást elszenvedő lánynak az is feltűnt, hogy a tüntetők többek között Walid Daqqah, a nemrég elhunyt terrorista jelképeit is használták. A terrorista olyan sejt tagja volt, amely 1984-ben elrabolta, megkínozta és meggyilkolta Moshe Tamam IDF katonát.

Tartak elmondása szerint kérte a rendőröket, hogy oszlassák fel a tömeget, de azt válaszolták, hogy ahhoz engedélyre van szükségük. A lánynak az is feltűnt, hogy mekkora létszámfölényben voltak a tüntetők a rendőrökkel szemben. Megfigyelései szerint mindössze hét rendőr felügyelte a nagyjából ezer aktivistát.