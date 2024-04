Megújul a Facebook-videózás, ez a válasz a Tik-Toknak

Nyitókép: Alapjaiban változik meg a Facebook-videózás. Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo.

Szerdán mutatja be az új videós fejlesztését a Facebook, amelynek a lényege, hogy ezen a közösségi oldalon is lehet majd jó minőségben függőleges módban nézni videókat - írja a techcrunch.com. Nem véletlenül, hiszen ezt az álló videós formátumot a Tik-Tok vezette be nagy sikerrel.

Mark Zuckerberg azt reméli, az újfajta Facebook-videózás miatt visszatérnek a fiatalok a platformra.

Forrás: MTi/EPA/Michael Reynolds

A formátum amúgy is adja magát, hiszen ma már a felhasználók jelentős része mobiltelefonon néz tartalmakat és a közösségi oldalakra is onnan jelentkezik be.

A Facebook azt is elárulta, a jövőben a hírfolyamban is nagyobb teret enged a videós műfajnak, főleg a rövid videóknak, mert ők is látják, ezekre kiugróan magas a kereslet.

A függőleges videók megjelenése nem jelenti azt, hogy a hagyományos, vízszintesen készült videók eltűnnek és a teljes képernyős nézési mód is megmarad. Érdekesség, hogy miközben a Facebook a függőleges videókra helyez hangsúlyt, a TikTok ipari pletykák szerint a vízszintes módot teszteli gőzerővel.

Azt is tudni lehet, hogy a Facebook újítása a videólejátszásban először iOS és Android eszközökön fog megjelenni az Egyesült Államokban és Kanadában, majd az elkövetkező hónapokban globálisan is terjeszkedik. A fejlesztéstől azt várja a Facebook, hogy ismét felkeltheti a fiatalabb közönség figyelmét.

Közismert, hogy a Facebook népszerűsége az utóbbi években jelentősen csökkent a fiatalok körében,

ám most a The New York Times arról számolt be, hogy egyre több fiatal talál vissza a Facebookra a Marketplace funkció miatt. Innen pedig egy lépés lehet, hogy az egyre inkább videóssá váló Facebook, amely komoly változás, ismét vonzóvá tegye a platformot a fiatalok számára. A Facebook videós fejlesztése nem a véletlen műve és az sem, hogy most lép vele a piacra. Az amerikai törvényhozás ugyanis továbbra is azt tervezi, hogy betiltják a Tik-Tokot az Egyesült Államokban.