Közelebb, mint gondolná – íme, a világ öt legrejtélyesebb helye!

Fotó: Ben Stansall/AFP

Rejtélyes, hátborzongató, túlvilági – kíváncsi rá, hol vannak a világ legtitokzatosabb helyei? A WatchMojo portál publikált egy listát a bolygó legmegmagyarázhatatlanabb természeti és ember alkotta jelenségeiről, amely könnyen repülőjegy-vásárlásra ösztönözheti az embert. Hiába minden technológiai vívmány és internetes fejlesztés, bizony még mindig vannak olyan pontok a Földön, amelyek nem hajlandók felfedni titkaikat. Nézzük, kik kerültek a rejtélyes helyek listájára, és milyen titkokat rejtenek!

5. Bermuda-háromszög

A Florida államtól keletre fekvő, Bermuda és Puerto Rico által határolt Ördög háromszöge az Atlanti-óceán része, a világ leghírhedtebb tengerszakaszai közé tartozik. Megrázó története egészen a 15. század végéig nyúlik vissza, az 1400-as évektől a terület számos furcsa és megmagyarázhatatlan esemény helyszíne volt. Amerika felfedezésének évében, 1492-ben ezen a nagyjából háromszög alakú óceánfolton jelentette be Kolumbusz Kristóf és legénysége, hogy titokzatos fényt láttak. Az 1800-as évek során számos hajó elveszett ezen a rejtélyes területen, amely soha került elő.

Az 1900-as években a hajókhoz már repülőgépek is csatlakoztak, amelyek elvesztették a kapcsolatot a földi irányítással a zavaros vizek fölött és eltűntek.

A kutatók a Golf-áramlattól kezdve az iránytű anomáliái át az UFO-kig mindent felvetettek a jelenség megoldása érdekében, de a rejtély továbbra is fennáll.

4. Görbe erdő

A lengyelországi Nyugat-Pomerániában, közvetlenül a Nowe Czarnowo nevű település mellett, egy olyan különleges fenyőliget terül el, amely története körülbelül 1930-ra nyúlik vissza.

A semmihez máshoz nem hasonlítható erdő a fatörzsek furcsa alakjáról nevezetes, a hajlott törzsek egészen különleges látványt nyújtanak.

A természeti elemek által formált fák nem ritkák, de jellemzően szélsőséges szelek következményei – itt azonban szó sincs semmi ilyesmiről. A kutatók azt feltételezik, hogy a fák törzsének alakja emberi beavatkozás eredménye, de ahhoz, hogy ezt a hatást 400 fán elérjék, hosszú időn keresztül lett volna szükség jelentős erőfeszítésre. Más vélemények szerint, egy hóvihar károsíthatta ilyen egyenletesen a fákat, de egyik magyarázat sem nyert még bizonyítást.

3. Húsvét-szigetek

Ezt a távoli, csendes-óceáni szigetet 887 monolit kőszobor őrzi! Az Ausztrália és Dél-Amerika között fekvő, Chiléhez tartozó területen már a 12-13. század óta a Rapa Nui népe által faragott néma őrszemek, azaz hatalmas kőszobrok szegélyezik a partot.

Vajon mi késztette a korabeli embereket, hogy ilyen óriási figurákat építsenek és szállítsanak a sziget partjaira, amelyek némelyike több mint 80 tonnát nyom?

A tudósok különféle elméleteket gyártottak, többek között azt feltételezik, hogy a szobrok istenített ősöket ábrázolnak, akik igyekeztek megvédeni a sziget népét, amelyet az erdőirtások, az európai betegségek és a perui rabszolgák veszélyeztettek. Az igazságot egyelőre rejtély fedi.

2. Stonehenge

Anglia egyik büszkesége a Stonehenge – ez a nagyságrendileg ötezer éves, álló kövekből álló körgyűrű, amelyet több száz ősi sírhalom vesz körül az angliai Wiltshire-ben. A tudósok évtizedek óta vitatkoznak Stonehenge jelentőségéről.

Nagy kérdés, hogyan szállították idáig ezeket az óriási köveket az őskorban élő emberek a több mint 150 kilométerre lévő dombokról?

A hipotézisek között szerepelnek hosszú rönknyomok, zsírozott pályán lévő szánok és természetesen idegen lények is. A hely funkciójával kapcsolatban is megoszlanak a vélemények: temetkezési, gyógyulási vagy csillagvizsgáló volt? A Royal College of Art kutatói szerint a kékkövek „szokatlan akusztikus tulajdonságokkal” rendelkeznek, ütéskor csengenek, amit az ókori kultúrákban gyakran misztikus tulajdonságokkal társítottak. A magyarázatoktól függetlenül nem tagadható le a terület rejtélyes varázsa.