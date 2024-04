Könnyen rákot okozhat, ha így issza a kávét

Nyitókép: Joe Raedle/Getty Images

Ugyan lassan már minden fogyasztási szokásra könnyen ráhúzzák a „rákkeltő” címkét, mégis időnként érdemes figyelni az ezzel kapcsolatos kutatások alakulását. A WomansWorld számolt be arról a kutatásról, miszerint a kávé mikrohullámú sütőben való melegítése, főleg egy bizonyos életkor felett, könnyen rákot okozhat.

Sokan a reggeli kávéjukat újramelegítik, hogy nap közben ne kelljen már ezzel foglalkozni. A lap által idézett kutatás szerint azonban nem érdemes lustának lenni, ugyanis

a kávé újramelegítése nem csak az élvezeti értékét csökkenti, de az egészségre is káros lehet.

Az okok között szerepel, hogy a kávéban természetes formában megtalálhatók olyan savak, mint a klorogénsav, kininsav és kávésav, amelyek a főzés során adják az ital jellegzetes, kesernyés ízét. Azonban mikor a kihűlt kávét a mikróba helyezzük és újraindul a főzési folyamata, azon túl, hogy keserűséget okozhat, az folyamat során az említett vegyületek nagy mértékben felszabadulnak. Ez okozza a kesernyést ízt.

A kutatás szerint ez a szokás főként 65 éves kor felett lehet veszélyes.

Emellett már az is problémát okozhat, ha kávét sokáig állni hagyjuk, ugyanis az órákon át állva hagyott kávéban szintén olyan káros kémiai folyamatok indulhatnak be, amelyek akár rákkeltő hatásúak is lehetnek. Ez a folyamat hasonlít az erősen odaégett ételek esetében tapasztalt folyamathoz, amelyről szintén kimutatták, már évtizedekkel ezelőtt, hogy rákkeltő lehet.

A hűtőben való tárolás egy kissé kitolhatja a kávé eltarthatóságát, de az ízét így is befolyásolni fogja a melegítés. Tehát ha mindenképp az újramelegítés pártján állunk, a kutatás szerint érdemes a kávét addig is hűtőben tárolnunk.

***